Евгений Селезнев покинет Малагу

Евгений Селезнев не сумел заиграть в Испании / Динамо Киев от Шурика

33-летний украинский форвард Евгений Селезнев в ближайшее время покинет испанскую Малагу.

В Малаге недовольны самоотдачей украинца и не планируют продлевать трудовое соглашение, срок которого истекает в конце июня, сообщает испанское издание Diario AS.

Изначально контракт подписывался на полгода с опцией пролонгации на два года, которая зависела от выступлений футболиста.

Сам футболист расстроен, что не сумел заиграть в испанском клубе.

"У меня не так много игрового времени. Я даже не тренируюсь с основой и это меня очень злит. Подобное происходит впервые в моей карьере. Я очень рисковал когда переходил в Малагу. Меня попросили, уговаривали приехать, а теперь я даже не играю… Я понимаю, что здесь иной менталитет и тактика, но моя жизнь перевернулась на 180 градусов. Несмотря на это, я виноват в том, что не использовал предоставленных мне шансов", - сказал испанским журналистам Селезнев.

Напомним, Селезнев пришел в стан Малаги во время зимнего трансферного окна и сыграл 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.