Евгений Селезнев покинет Малагу

Испанский клуб недоволен самоотдачей украинского форварда.
33-летний украинский форвард Евгений Селезнев в ближайшее время покинет испанскую Малагу.
В Малаге недовольны самоотдачей украинца и не планируют продлевать трудовое соглашение, срок которого истекает в конце июня, сообщает испанское издание Diario AS.
Изначально контракт подписывался на полгода с опцией пролонгации на два года, которая зависела от выступлений футболиста.
Сам футболист расстроен, что не сумел заиграть в испанском клубе.
"У меня не так много игрового времени. Я даже не тренируюсь с основой и это меня очень злит. Подобное происходит впервые в моей карьере. Я очень рисковал когда переходил в Малагу. Меня попросили, уговаривали приехать, а теперь я даже не играю… Я понимаю, что здесь иной менталитет и тактика, но моя жизнь перевернулась на 180 градусов. Несмотря на это, я виноват в том, что не использовал предоставленных мне шансов", - сказал испанским журналистам Селезнев.
Напомним, Селезнев пришел в стан Малаги во время зимнего трансферного окна и сыграл 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.