Украинки завоевали 4 медали в самбо на Европейских играх

Европейские игры

Сразу четыре украинские самбистки завоевали медали на Европейских играх, который проходят в Минске.

Анастасия Сапсай в весовой категории свыше 80 кг со счетом 4:0 одолела Елену Кебадзе из Грузии и выиграла для Украины третью золотую медаль на Играх.

Наталия Смаль одержала победу в бронзовой схватке в весовой категории до 72 кг, одолев со счетом 2:0 болгарку Цветелину Цветанову.

Анастасия Новикова в финальной схватке весовой категории до 48 кг со счетом 0:2 уступила золото россиянке Елене Бондаревой.

Елена Сайко также уступила в финале до 64 кг. Со счетом 0:7 украинка проиграла Екатерине Оноприенко.

Напомним, что сегодня Дарья Билодид и Георгий Зантарая выиграли золотые медали в дзюдо.