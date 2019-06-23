Грузинские болельщики изобразили Россию в виде свиньи

Фанаты батумского Динамо изобразили Россию в виде свиньи / worldsport.ge

Болельщики батумского Динамо на игре 19-го тура чемпионата Грузии с тбилисским Сабуртало раскрасили в цвета флага России нарисованную свинью. Надпись на баннере призывала Россию покинуть территорию Кавказа, сообщает popsport.com.

Во время матча фанаты батумской команды также скандировали оскорбительные лозунги в адрес Владимира Путина.

В России уже просят ФИФА разобраться в ситуации. Первым прокомментировал действия грузинских футболистов и болельщиков депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев.

"Международная федерация футбола обязана отреагировать в рамках своих полномочий на подобное поведение на поле во время официальных игр. Это все недопустимо", - написал Лебедев в Твиттере.

Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш / Федерация футбола Грузии

Напомним, что сегодня игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.