"Они все мусор": болельщик именитого клуба оскорбил игроков команды

Манчестер Юнайтед попал под шквал критики / Reuters

Юный фанат английского Манчестер Юнайтед, отвечая на вопросы журналиста телеканала ITV, признался, что в настоящее время ему не нравится ни один из игроков команды.

Мальчика спросили, какая у него любимая команда, на что парень ответил: "Манчестер Юнайтед".

Сразу после этого ему был задан вопрос, кто является его любимым футболистом. Болельщик ответил: "Никто. Они все мусор".

This kid was just interviewed live on ITV News and he was asked about who he idolises at Manchester United...



Wait for his reply. ? pic.twitter.com/izHmBw3iuC — Transfer News (@EPLBible) 27 июня 2019 г.

Многие поклонники манкунианцев в социальных сетях поддержали юного фаната и были солидарны с его мнением.