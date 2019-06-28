Украина завоевала пять медалей на Европейских играх

Европейские игры

28 июня сразу пять медалей завоевала Украина на Европейских играх, которые продолжаются в Минске.

Бронзовую медаль выиграл боксер Евгений Барабанов, который выступает в весовой категории до 69 кг. В бою за третье место он уступил россиянину Харитону Агрба. Все трое судей отдали победу представителю России - 29:27.

Еще одну бронзу, добыл дуэт по пулевой стрельбе - Павел Коростылев и Елена Костевич. В финальном раунде по итогам первых двух серий выстрелов наши уступили лидерам лишь 0,3 балла.

Серебро в копилку сборной положила борец Оксана Ливач. Украинка вышла в золотой финал в весовой категории до 50 килограмм, где уступила сопернице из Азербайджана Марии Стадник. К слову, Стадник бывшая украинка, которая выступает за Азербайджан. Украинка проиграла с разгромным счетом - 1:7.

Позже копилка сборной Украины пополнилась двумя золотыми медалями.

Сначала восьмое золото на Европейских играх Украине принесла борец Юлия Ткач. В финальной схватке весовой категории до 68 килограмм она одолела спортсменку из Азербайджана Эльмиру Гамбарову - 4:0.

Почти одновременно с победой Юлии, на легкоатлетическом стадионе в Минске торжествовала наша сборная в динамической легкой атлетике. В беге на 100-метровке наша команда захватила лидерство и удерживала его практически до конца соревнований. А вот в прыжках в высоту украинскую команду по очкам догнали белорусы. Таким образом, исход противостояния и золотых медалей решала смешанная комбинированная эстафета преследования, в которой украинцы заняли первое место, почти на секунду опередив белорусов.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.