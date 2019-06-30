Экс-футболист мадридского Реала возглавил Олимпик

Экс-футболист Реала Жулио Сезар стал новым тренером Олимпика / TRT Spor

Донецкий Олимпик возглавил экс-защитник мадридского Реала Жулио Сезар.

Жулио Сезар Сантос Корреа, или просто Жулио Сезар в бытность футболистом играл за мадридский Реал, Милан, Бенфика и Олимпиакос. В составе Реала бразилец выиграл Лигу чемпионов-2000. Игровую карьеру он завершал в чемпионате MLS.

Повесив бутсы на гвоздь, Жулио Сезар получил тренерскую лицензию UEFA Prо. Работал послом в Фонде мадридского Реала в Бразилии.

Его опыт работы главным тренером пока ограничивается любительским клубом из Испании Кристо Атлетико, который он возглавил в январе этого года.

Напомним, Олимпик получил аттестат для участия в УПЛ. Ранее Олимпик обвинил УАФ в фальсификации документов.