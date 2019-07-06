Известного российского спортсмена задержали за избиение азербайджанцев

Сергей Калинин / fightnights.ru

В городе Верхний Уфалей Челябинской области разразился громкий скандал с участием местного казачества и представителей азербайджанской диаспоры. В итоге, полиция задержала троих жителей казачьей станицы, в числе которых оказался и известный боец MMA Сергей Калинин, сообщает Znak.

Молодых людей подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Хулиганством полиция называет разборки, которые правонарушители, называющие себя казаками, одетые в соответствующую форму и вооруженные шашками, нагайками и огнестрельным оружием, устроили с семьей местного предпринимателя Эминали Мусаева. .

Сначала в кафе жестоко избили его 24-летнего сына Ильгара, заковав его в наручники и угрожая взрывом гранаты, а затем, когда Ильгар с отцом и братом приехали решить вопрос миром, толпой кинулись на них прямо в центре города у дома атамана станицы Игоря Цыганова.

Сергей Калинин - мастер спорта по кикбоксингу, КМС по боксу, боевому самбо и универсальному бою, а также в прошлом чемпион мира по панкратиону. Стоит отметить, что ранее он часто принимал участие в турнирах Fight Nights Global.

Напомним, что недавно в Бразилии боец ММА Матеус Фернандеш умер после поражения нокаутом.