В Америке скончался известный спортсмен

Джаред Лоренцен / НФЛ

На 39-м году жизни от острой инфекционной болезни, повлекшей сердечную и почечную недостаточность, скончался известный игрок в американский футбол Джаред Лоренцен, сообщает Sportsnaut.

Он выступал за Нью-Йорк Джайнтс, Индиана Колтс, Кентукки Хорсмен, Норз Кентукки Ривер Монстерз, Оуэнсборо Рейндж.

В 17 лет Джаред был избран "Мистером Футбол" штата Кентукки. В составе Нью-Йорка он стал победителем Супербоула.

Напомним, недавно умер американский бейсболист Тайлер Скэггс.