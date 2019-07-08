"Фальсифицировали документы": новые подробности смерти Давиде Астори

Всплыли новые подробности в деле Давиде Астори / Reuters

Итальянская полиция начала расследование в отношении врачей, составлявших медицинские отчеты о смерти капитана итальянской Фиорентины Давиде Астори, скончавшегося в марте прошлого года от брадиаритмии. Медики подозреваются в фальсификации документов.

От чего умер Астори

Астори родился в Бергамо и начал заниматься футболом в клубе Понтизола, откуда попал в академию Милана. Не проведя за первую команду россонери ни одного матча и поездив по арендам, футболист перебрался в Кальяри. Клубу с Сардинии защитник принадлежал с 2008 по 2016 год, хотя последние два сезона провел в арендах в Роме и Фиорентине, которая и выкупила права на Астори. За фиалок провел 58 матчей в Серии А, отличившись в них тремя голами. скончавшегося во сне в марте 2018 года в отеле в Удине перед игрой Серии А с "Удинезе".

Скончался во сне в марте 2018 года в отеле в Удине перед игрой с Удинезе. Причиной смерти футболиста стала внезапная болезнь, оказавшаяся по результатам вскрытия брадиаритмией (когда пульс не достигает 60 ударов в минуту).

К слову, футболиста можно было спасти, если бы он не ночевал в номере один, однако Астори как капитан имел в команде привилегию в виде одноместного размещения в отелях.

Кто виноват в смерти

В марте текущего года стало известно, что прокуратора Флоренции подозревает двух, работавших автономно друг от друга врачей, в халатности, приведшей к смерти футболиста.

Главным подозреваемым был глава Института спортивной медицины Флоренции Франческо Станьо, который проводил обследование Астори в июле 2014 года, в результате чего у защитника были выявлены нарушения в работе сердца. Однако доктор не посчитал проблему значительной и выдал сертификат об отсутствии противопоказаний к выступлениям на профессиональном уровне.

Станьо был не единственным врачом, который не выявил официально у футболиста проблем со здоровьем. В 2016 и 2017 годах обследование игрока проводил медицинский консультант Джорджо Галанти.

Именно с его именем связаны последние подозрения итальянской полиции. По информации La Nazionale, в отношении Галланти начато новое расследование из-за выданного им 10 июля 2017 года сертификата.

Сообщается, что в апреле 2019 года отчет о смерти Астори был сфальсифицирован для того, чтобы фактически избавить Галанти от подозрений. В измененном документе говорится, что доктор провел все необходимые стресс-тесты сердца, которые на самом деле скончавшийся футболист не проходил.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что утром 4 марта в Удине в своем гостиничном номере Давиде Астори найден мертвым. Напомним, что ранее сообщалось, что Астори умер во сне по "естественным причинам".