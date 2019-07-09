Тренер Лиона уволен за откровенные приставания к подопечным

ФК Лион / vilingstore.net

Тренера академии французского Лиона уволили после обвинений в домогательствах несовершеннолетних футболисток.

На тренера пожаловались две девушки, не достигшие 16 лет, сообщает Mediapart. Футболистки утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам с сентября 2017 по май 2018 года. Тренер присылал им интимные сообщения, а также посетил комнату одной из футболисток и занимался при ней самоудовлетворением.

Дело получило продолжение, когда клуб пообещал одной из пострадавших футболисток прекратить финансирование. Семья девушки подала в суд на Лион, а ее адвокат связывает поведение клуба с делом о домогательствах.

Лион шесть раз выигрывал женскую Лигу чемпионов и является одним из сильнейших клубов Европы.

Напомним, что женскую волейбольную Лигу наций выиграла сборная США.