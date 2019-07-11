"Районы-кварталы": новички Динамо спели на посвящении в команду

ФК Динамо / Скриншот с youtubе

Сразу пять игроков киевского Динамо - Александр Караваев, Абдул Кадири, Владислав Кучерук, Карлос де Пена и Миккель Дуэлунн спели песни на посвящении в игроки клуба, сообщает Динамомания.

Напомним, что Караваев и Кадири перебрались в Динамо только этим летом, Кучерук впервые поехал с первой командой на тренировочный сбор, а Дуэлунн и де Пена не проходили посвящения ранее, так как датчанин пропустил зимний сбор из-за травмы, а уругваец оказался в Киев только в апреле.

Караваев, Кадири, Кучерук, де Пена и Дуэлунн исполняют песни на посвящении в игроки "Динамо". ч.1 pic.twitter.com/Ughz98QLuK — Dynamomania.com (@dynamomania_com) 10 июля 2019 г.

Напомним, недавно футболист донецкого Шахтера Абдулла Абдуллаев совершил неординарный поступок - надел футболку Динамо и спел гимн киевлян.