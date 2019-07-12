Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд: когда бой, прогнозы букмекеров, где смотреть

Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд / FightTime

Ранним утром 14 июля на арене Golden 1 Center в американском Сакраменто состоится турнир UFC on ESPN+ 13.

В главном бою сойдутся элитные представительницы легчайшего женского веса - лидер рейтинга голландка Жермейн Де Рандами и перспективная американка Аспед Лэдд. Победительница боя получит право побороться за чемпионский титул, принадлежащий Аманде Нуньес.

Напомним, американский боец Генри Сехудо в шуточной форме пригласил на бой чемпионок UFC - Валентину Шевченко и Аманду Нуньес.

Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд: прогнозы букмекеров

Шансы бойцов в главном бою букмекерские конторы в среднем оценивают так: победа Аспед Лэдд - 1.60, победа Жермейн Де Рандами - 2.2. Эти коэффициенты свидетельствуют, что всезнающие букмекера не верят в успех голландки, а отдают предпочтение американке.

UFC on ESPN+ 13: где смотреть

Транслировать турнир будут телеканалы UFC ТВ или Все ТВ на мультимедийной ОТТ-платформе Wink. Также трансляцию UFC on ESPN+ 13 в интернете можно посмотреть на официальном сайте или YouTube организации.

Прямая трансляция турнира начнется 14 июля в 05-00. Главред будет вести текстовую трансляцию главного поединка.

UFC on ESPN+ 13: все участники

В соглавном бою турнира состоится камбэк культового бойца ММА Юрайи Фэйбера. Он возобновляет карьеру после трехлетнего перерыва, чтобы сразиться в рамках легчайшего дивизиона с 15 номером рейтинга Рики Симоном.

Всего зрители UFC on ESPN+ 13 увидят 12 поединков, в которых примут участие бойцы из Бразилии, Италии, Китая и США.

Основной кард:

Жермейн Де Рандами - Аспен Лэдд

Юрайа Фэйбер - Рики Симон

Джош Эммет - Мирсад Бектич

Карл Роберсон - Веллингтон Турман

Марвин Веттори - Сезар Феррейра

Прелимы:

Майк Родригес - Джон Аллан

Андре Фили - Шэймон Мораес

Джулианна Пенья - Никко Монтано

Даррен Элкинс - Райан Холл

Пинюань Лю - Джонатан Мартинес

Ливия Соуза - Брианна Ван Бурен

Бенито Лопес - Винс Моралес