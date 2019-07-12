Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд: когда бой, прогнозы букмекеров, где смотреть

На арене Golden 1 Center в Сакраменто состоится турнир UFC on ESPN+ 13.
Ранним утром 14 июля на арене Golden 1 Center в американском Сакраменто состоится турнир UFC on ESPN+ 13.
В главном бою сойдутся элитные представительницы легчайшего женского веса - лидер рейтинга голландка Жермейн Де Рандами и перспективная американка Аспед Лэдд. Победительница боя получит право побороться за чемпионский титул, принадлежащий Аманде Нуньес.
Напомним, американский боец Генри Сехудо в шуточной форме пригласил на бой чемпионок UFC - Валентину Шевченко и Аманду Нуньес.
Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд: прогнозы букмекеров
Шансы бойцов в главном бою букмекерские конторы в среднем оценивают так: победа Аспед Лэдд - 1.60, победа Жермейн Де Рандами - 2.2. Эти коэффициенты свидетельствуют, что всезнающие букмекера не верят в успех голландки, а отдают предпочтение американке.
UFC on ESPN+ 13: где смотреть
Транслировать турнир будут телеканалы UFC ТВ или Все ТВ на мультимедийной ОТТ-платформе Wink. Также трансляцию UFC on ESPN+ 13 в интернете можно посмотреть на официальном сайте или YouTube организации.
Прямая трансляция турнира начнется 14 июля в 05-00. Главред будет вести текстовую трансляцию главного поединка.
UFC on ESPN+ 13: все участники
В соглавном бою турнира состоится камбэк культового бойца ММА Юрайи Фэйбера. Он возобновляет карьеру после трехлетнего перерыва, чтобы сразиться в рамках легчайшего дивизиона с 15 номером рейтинга Рики Симоном.
Всего зрители UFC on ESPN+ 13 увидят 12 поединков, в которых примут участие бойцы из Бразилии, Италии, Китая и США.
Основной кард:
Жермейн Де Рандами - Аспен Лэдд
Юрайа Фэйбер - Рики Симон
Джош Эммет - Мирсад Бектич
Карл Роберсон - Веллингтон Турман
Марвин Веттори - Сезар Феррейра
Прелимы:
Майк Родригес - Джон Аллан
Андре Фили - Шэймон Мораес
Джулианна Пенья - Никко Монтано
Даррен Элкинс - Райан Холл
Пинюань Лю - Джонатан Мартинес
Ливия Соуза - Брианна Ван Бурен
Бенито Лопес - Винс Моралес