Страшная травма в велоспорте: спортсмену кусок трека проткнул легкое

Лоренцо Гоббо получил страшную травму / theworldnews.net

Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо был госпитализирован после того, как его пронзил кусок покрытия деревянной дорожки, сообщает BBC.

Инцидент произошел в Генте во время чемпионата Европы среди юношей до 23 лет. Сразу несколько спортсменов упало на трек, от которого откололся полуметровый кусок деревянного покрытия. В результате пострадал 17-летний Гоббо - дерево порезало бедро и вонзилось в грудь, пробив легкое.

Итальянец попал в реанимацию и был прооперирован в одной из больниц Гента. Медикам удалось удачно извлечь кусок дерева. Сейчас Гоббо лежит в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что известный украинский теннисист Александр Долгополов перенес вторую операцию за год.