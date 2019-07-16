Легендарный бразильский футболист попал в долговую яму

Кафу / Спорт-Экспресс

Бразильский суд конфисковал у экс-футболиста сборной Бразилии Кафу имущество, среди которого было пять объектов недвижимости, сообщает Marca.

Долговой кризис Кафу спровоцировала его компания Capi Penta International Player, которую он основал вместе со своей женой в 2004 году. Организация занималась продвижением карьер футболистов и различных спортсменов.

"Это моя проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, домов. Я хочу закрыть все свои долги", – прокомментировал ситуацию Кафу.

Кафу известен своими выступлениями за Милан и сборную Бразилии. 49-летний экс-защитник – единственный игрок в истории, который участвовал в трех финалах ЧМ, два из которых Кафу выиграл (в 1994 и 2002 годах).

Напомним, мать известного нигерийского тренера Самсона Сиасиа была похищена из своего дома.