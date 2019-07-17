Скончался чемпион мира по дзюдо

Крэйг Фэллон / НТВ

Чемпион мира по дзюдо британец Крэйг Фэллон умер на 37-м году жизни, сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Великобритании. Причина смерти не называется.

"С глубоким сожалением мы делимся этой печальной новостью с миром дзюдо. Чемпион мира Крэйг Фэллон, отец и сын, ушел из жизни в понедельник в возрасте 36 лет. Крэйг ушел из дзюдо в 2011 году после блестящей карьеры, в ходе которой он одновременно владел титулами чемпиона мира (2005 года) и Европы (2006 года) и до сих пор остается одним из двух британских дзюдоистов, наряду с Нилом Адамсом, добившихся этого достижения", - говорится в сообщении.

После завершения карьеры в 2011 году Фэллон перешел на тренерскую работу, а в марте 2019 года возглавил Ассоциацию дзюдо Уэльса.

Напомним, что в США в ДТП погиб известный в прошлом американский боксер Пернелл Уитакер.