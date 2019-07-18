На аукцион выставили медаль Олимпиады-2010

Олимпиада / Reuters

Золотая медаль за победу в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере выставлена на продажу на аукционе в США, сообщает CBC.

Ожидается, что лот будет стоить 50 тысяч долларов. Награда выставлена на продажу на правах анонимности. На Играх-2010 были разыграны три золотые медали в мужском фристайле. Их обладателями стали - канадец Александр Билодо (могул), белорус Алексей Гришин (лыжная акробатика) и швейцарец Михаэль Шмидт (ски-кросс).

По словам представителя аукционного дома, данная награда точно не принадлежит 31-летнему Билодо, принесшему первое золото Канаде на домашней Олимпиаде.

Напомним, недавно скончался призер Олимпийских игр канадский хоккеист Грег Джонсон.