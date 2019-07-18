Лига Чемпионов: все пары второго квалификационного раунда

Ференцварош Сергея Реброва сразится с мальтийским клубом.
За прошедшие восемь дней были сыграны матчи первого квалификационного раунда, по итогам которых определились счастливчики и неудачники Лиги чемпионов.
Во второ раунде будут определены потенциальные соперники киевского Динамо, которое вступит в игру на третьем этапе. В частности, киевлянам попадется кто-то из победителей пар Виктория - Олимпиакос или ПСВ - Базель.
Второй квалификационный раунд
БАТЭ (Беларусь) - Русенборг (Норвегия)
Селтик (Шотландия) - Нымме Калью (Эстония)
Клуж (Румыния) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль)
Дандолк (Ирландия) - Карабах (Азербайджан)
Ференцварош (Венгрия) - Валетта (Мальта)
Црвена Звезда (Сербия) - ХИК (Финляндия)
Марибор (Словения) - АИК (Швеция)
Виктория (Чехия) - Олимпиакос (Греция)
Сабуртало (Грузия) - Динамо (Загреб, Хорватия)
Сутьеска (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр)
ТНС (Уэльс) - Копенгаген (Дания)
ПСВ (Голландия) - Базель (Швейцария)
Первые матчи запланированы на 23 июля (базовая дата), ответные - на 30 июля.
Напомним, что чемпион Венгрии Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров прошел по итогам первого раунда болгарский Лудогорец.