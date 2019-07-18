Экс-форвард Ливерпуля погорел на ставках

18 июля 2019, 17:16

Дэниэл Старридж признан виновным в игре на тотализаторе и отстранен от матчей.

Дэниэл Старридж
Дэниэл Старридж / ФК Ливерпуль

Бывший нападающий английского Ливерпуля Дэниэл Старридж оштрафован в связи с нарушением правил о ставках, сообщает BBC.

По итогу продолжительного расследования Футбольная ассоциация Англии (FA) признала 29-летнего футболиста виновным и дисквалифицировала на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком. Кроме того, Футбольная ассоциация Англии также оштрафовала Старриджа на 75 тысяч фунтов.

Утверждается, что в январе 2018 года Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его переход в испанскую Севилью, сообщив ему информацию о переговорах. В итоге вместо переезда в Испанию форвард отправился в краткосрочную аренду в Вест Бромвич. 

Напомним, что недавно Старриджа ограбили в Лос-Анджелесе.

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