Экс-форвард Ливерпуля погорел на ставках

Дэниэл Старридж / ФК Ливерпуль

Бывший нападающий английского Ливерпуля Дэниэл Старридж оштрафован в связи с нарушением правил о ставках, сообщает BBC.

По итогу продолжительного расследования Футбольная ассоциация Англии (FA) признала 29-летнего футболиста виновным и дисквалифицировала на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком. Кроме того, Футбольная ассоциация Англии также оштрафовала Старриджа на 75 тысяч фунтов.

Утверждается, что в январе 2018 года Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его переход в испанскую Севилью, сообщив ему информацию о переговорах. В итоге вместо переезда в Испанию форвард отправился в краткосрочную аренду в Вест Бромвич.

Напомним, что недавно Старриджа ограбили в Лос-Анджелесе.