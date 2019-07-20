Шахматистка Музычук объяснила, почему будет ездить в Россию

Анна Музычук / УНИАН

Украинская шахматистка Анна Музычук заявила, что ездит вместе со своей сестрой Марией на шахматные турниры в Россию, так как понимает, что без этого невозможно построить успешную профессиональную карьеру.

"Россия – ведущая шахматная страна. Президент Международной шахматной федерации – россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру.

С 2014 года мы с сестрой ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории России обсуждался с руководством Львова. Они поняли нас и ответили: "Езжайте и побеждайте", - цитирует Музычук портал 24tv.ua.

Напомним, ранее пост украинской шахматистки Анны Музычук о решении бойкотировать чемпионат мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в Facebook.