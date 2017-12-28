Пост известной шахматистки о бойкоте ЧМ стал самым популярным в украинском Facebook

Пост украинской шахматистки Анны Музычук о решении бойкотировать чемпионат мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в украинском сегменте Facebook.

Анна Музычук приняло решение о бойкоте из-за необходимости следовать мусульманским традициям в Саудовской Аравии, пишет Watcher.

"Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула — один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играем по чьим-то правилам, не будем носить абайя, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не будем чувствовать себя вторичным существом. Ровно год назад я выиграла оба эти титулы и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых. Это все раздражает, но больше – никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии — я очень рада, что она разделяет мою точку зрения. И так, для немногих, кого это все еще волнует — мы вернемся!" — написала Музычук.

Напомним, Анна Музычук на иранском чемпионате мира играла в финале, но уступила китаянке Чжунъи.