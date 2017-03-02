Музычук свела вничью четвертую партию финала чемпионата мира по шахматам

В иранском Тегеране завершилась последняя четвертая партия финального матча за титул чемпионки мира по шахматам.

Украинка Анна Музычук сыграла вничью с Тань Чжунъи из Китая, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка играла черными фигурами и смогла отразить натиск соперницы, заключив мирное соглашение после 24-го хода китаянки. Таким образом, основной матч завершился вничью — 2:2. Судьба титула чемпиона мира будет решена в пятницу на тай-брейке.

Напомним, ранее сообщалось, что Музычук завоевала еще одно "золото" ЧМ по шахматам.

Фото: tehran2017.fide.com.