Музычук свела вничью четвертую партию финала чемпионата мира по шахматам

Украинка играла черными фигурами и смогла отразить натиск соперницы.
В иранском Тегеране завершилась последняя четвертая партия финального матча за титул чемпионки мира по шахматам.
Украинка Анна Музычук сыграла вничью с Тань Чжунъи из Китая, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка играла черными фигурами и смогла отразить натиск соперницы, заключив мирное соглашение после 24-го хода китаянки. Таким образом, основной матч завершился вничью — 2:2. Судьба титула чемпиона мира будет решена в пятницу на тай-брейке.
Напомним, ранее сообщалось, что Музычук завоевала еще одно "золото" ЧМ по шахматам.
Фото: tehran2017.fide.com.