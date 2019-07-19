Известные английские футболисты подрались с болельщиками

19 июля 2019, 16:51

Футболисты Ньюкасла поучаствовали в массовой драке с фанатами.

футбол
футбол / Reuters

Футболисты английского Ньюкасла Джонджо Шелви и Карл Дарлоу стали участниками уличной драки, которая произошла ночью возле паба, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в английском городе Морпет. Неизвестный посмеялся над лысиной Шелви, и это стало поводом для потасовки. После череды взаимных оскорблений Дарлоу ударил обидчика Шелви ногой в спину. Началась драка, которая продолжалась около 20 минут.

Стоит отметить, что эта драка произошла за семь часов до вылета Ньюкасла на предсезонное турне в Китай. Клуб отказался комментировать поведение футболистов, но заверил, что по возвращении команды в Англию будет проведено расследование.

Драка футболистов
Драка футболистов / dailymail.co.uk

До перехода в Ньюкасл Шелви был известен по выступлениям за такие клубы АПЛ, как Ливерпуль и Суонси. За сорок играет с 2016 года. Шелви провел 111 матчей, в которых восемь раз отличился.

Дарлоу находится в составе Ньюкасла с 2014 года. Голкипер пропустил 43 мяча в 43 матчах.

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АПЛ Ньюкасл новости футбола новости спорта Джонджо Шелви Карл Дарлоу
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