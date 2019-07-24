Однорукий боец подписал контракт с Bellator

Ник Ньюэлл / The Courant

Американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, подписал контракт с Bellator, сообщает The Courant. Дебютный бой бывшего чемпиона XFC в новом промоушене состоится 24 августа. Соперником Ньюэлла станет Кори Броуинг.

"Я получил возможность устроить шоу в моем родном городе. Очень рад, что у меня есть площадка для демонстрации моих навыков бойца MMA. Броуинг – хороший соперник, потому что он разбирается в каждом аспекте боя. Это будет веселым зрелищем для фанатов. Но не сомневайтесь, я лучший боец и это докажу", – сказал Ньюэлл.

В настоящее время в активе Ньюэлла 17 проведенных боев в смешанных боевых единоборствах, в двух из них он потерпел поражение.

Напомним, вчера не приходя в себя после тяжелой операции на черепе умер российский боксер Максим Дадашев.