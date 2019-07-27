Олимпик подписал шесть новичков: кто они, где играли

27 июля 2019, 11:24

Донецкий клуб серьезно укрепился перед новым сезоном.

Олимпик
Олимпик / Укринформ

Донецкий Олимпик объявил о подписании шести новых футболистов.

В их число вошли три украинца: вратарь Герман Пеньков, защитник Иван Трубочкин и хавбек Тарас Завийский.

Кроме того, игроками Олимпика стали бразильские полузащитники Луис Фернандо и Фабиньо, а также нигерийский защитник Алию Абубакар.

Новички Олимпика: где играли раньше

Луис Фернандо (Де Оливейра Баиа Феррейре Луис Фернандо) родился 20 мая 1996 года. Свою карьеру начинал в академии Фламенго, после чего выступал за бразильские команды Артсул и Бангу. В юношеской команде "Артсула" вместе с Марсилио стал чемпионом Кариоки. Затем выступал за харьковский Металлист-1925. Контракт рассчитан на три года.

Фабиньо (Фрейтас Де Алмейда Фабио Александр) 7 июля 1996 года. Воспитанник бразильского футбола, а именно Рио-де-Жанейро (первый тренер - Леандро). В детских соревнованиях играл за Итабориа Профут (Рио-де-Жанейро) и Гремио Баруери (Сан-Паулу).На взрослом уровне выступал за португальские Торреенсе и Пиналновенсе, а также бразильские Васко да Гама и Терезополис. Затем выступал за харьковский Металлист-1925. Контракт рассчитан на три года.

Тарас Завийский родился 12 апреля 1995 года. Воспитанник львовских Карпат, поэтапно прошел все ступени от юношеской команды до главной и 15 марта 2013 года дебютировал в составе главной команды в Премьер-лиге в матче против запорожского Металлурга (1:1). Выступал за юношескую сборную Украины U-19. С сентября 2018 года защищал цвета клуба пятого дивизиона Германии Бухония. Срок контракта рассчитан года.

Герман Пеньков родился 26 мая 1994 года. В минувшем сезоне сыграл за Карпаты в двух матчах (180 минут) и еще в 24 поединках был в запасе. Ранее вратарь выступал за каменскую Сталь, и в сезоне-2017/18 провел за эту команду 32 матча. Соглашение рассчитано на два года.

Алию Абубакар родился 15 июня 1996 года. За свою карьеру Абубакар поиграл за финские ПС Кеми и КуПС, грузинскую Дилу, а также за Слуцк из Беларуси, в составе которого провел за два года 13 поединков. Кроме того, на счету Абубакара 5 поединков за национальную сборную Нигерии U17, c которой в 2013 году выиграл Чемпионат мира, проходивший на полях ОАЭ. Соглашение рассчитано на три года.

Иван Трубочкин родился 17 марта 1993 года. Воспитанник академии киевского Динамо, выступал за киевлян в ДЮФЛ. В турнир молодежных команд попал в сезоне 2009/10. Вызывался в сборные разных возрастных категорий. Выступал за Динамо-2, Крумкачи (Минск), Арсенал-Киев. Последним клубом Трубочкина был одесский Черноморец, за который в прошлом сезоне Премьер-лиги провел 25 матчей, 24 из которых – в основном составе. Иван подписал с донецкой командой контракт на два года.

Напомним, что в межсезонье донецкий Олимпик возглавил экс-футболист мадридского Реала бразилец Жулио Сезар.

 

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