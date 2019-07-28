Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL

Умар Нурмагомедов / fightnews.info

Боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов подписал контракт с американским промоушеном PFL.

"Умар оказался не просто братом Хабиба Нурмагомедова. Он – восходящая звезда спорта с неограниченным потенциалом", – заявил журналистам глава организации Рэй Сефо.

Ближайший бой Нурмагомедов проведет 8 августа в Атлантик-Сити в рамках карда PFL 6. Его соперником будет Сайдемар Онорио.

Напомним, что в своем последнем бою Умар Нурмагомедов провел удушающий прием украинцу Тарасу Грицкиву.

Умар является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.