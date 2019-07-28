В белорусском футболе установлен рекорд

Николай Метлицкий установил футбольный рекорд / Football.By

Своеобразный рекорд установлен в соседней Беларуси. 58-летний полузащитник клуба Андердог Николай Метлицкий вышел на поле в матче Второй лиги против СДЮШОР-3.

Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу Андердога, на счету Метлицкого результативный пас.

Ранее рекорд страны принадлежал Юрию Пудышеву, который в 2010-м сыграл за брестское Динамо против БАТЭ в возрасте 56 лет, 6 месяцев и 22 дней.

В мировом футболе одними из самых возрастных действующих футболистов являются Кадзуеси Миура (Йокогама, Япония, 50 лет), Бенгт Андерссон (Сере, Швеция, 50 лет) и Ким Бьюн-Джи (Чоннам Драгонс, Южная Корея, 46 лет).

Напомним, что в последнем туре за брестское Динамо в ворота жодинского Торпедо забил Артем Милевский. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу Динамо.