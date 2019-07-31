У Роналдиньо из-за долгов отобрали два паспорта

Роналдиньо попал в неприятности / Reuters

У легендарного бразильца Роналдиньо возникли серьезные проблемы с законом. У него отобрали бразильский и испанский паспорта и арестовали недвижимость, сообщает BBC.

Кроме того, бразилец был оштрафован на 9,5 миллионов бразильских реалов (2,06 миллионов фунтов) за незаконное строительство пирса в его доме на озере в городе Порту-Алегри, что нанесло экологический ущерб лесу и почве. Кроме экологического штрафа кредиторы также требуют от Роналдиньо около двух миллионов фунтов за другие долги, в том числе налоговые сборы.

Поскольку бразилец не выплатил штраф, власти приняли решение конфисковать часть его имущества. Полиция арестовала 57 объектов недвижимости и конфисковала у футболиста бразильский и испанский паспорта, запретив ему покидать страну.

Роналдиньо за свою карьеру выступал в составе Гремио, ПСЖ, Барселоны, Милана, Фламенго, Атлетико Минейро, Керетаро и Флуминенсе. За национальную сборную Бразилии он сыграл 97 матчей и забил 33 гола.

Напомним, Роналдиньо в 2018 году принял решение завязать карьеру и пойти в политику.