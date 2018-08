Легендарный Роналдиньо променял футбол на политику

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо решил заняться политикой.

Звезда мирового футбола вступил в ряды Республиканской партии Бразилии, которая известна своими правыми взглядами, сообщает The Telegraph.

Депутат Карлос Гомес очень доволен, что Роналдиньо пополнил ряды партии.

"Я хочу отметить, что мы все очень счастливы. Это исторический момент для РПБ. Футболка РПБ с 10 номером сядет на тебе как влитая", — отметил Гомес.

Брат Роналдиньо Роберто де Ассис Морейра решил поддержать его, и тоже вступил в партию и получил футболку с 40-м номером.

Пока еще не известно, будет ли выдвинута кандидатура Роналдиньо в парламент, но это не исключено.

Выборы назначены на 7 октября. Если будет необходимо, то второй тур проведут 28 октября.

Ronaldinho Set To Run For Senate In Brazil (Photos) https://t.co/sg5fBLsBfR pic.twitter.com/ndgWbfxYsU