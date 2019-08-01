WBC лишил Диллиана Уайта титула

Диллиан Уайт лишен титула / Укринформ

Британский боксер Диллиан Уайт лишен титула временного чемпиона мира по версии WBC и статуса официального претендента, сообщает пресс-служба организации. Причиной отстранения стал провал допинг-теста.

Ранее Уайт победил колумбийца Оскара Риваса. Однако затем стало известно, что в пробах британца обнаружили анаболические стероиды.

Теперь британец должен представить аргументы в свою защиту во время следственной комиссии. Ранее сообщалось, что Уайту из-за провала теста грозит дисквалификация на срок до четырех лет.

В пробах боксера обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон - метаболиты анаболического стероида Дианабола. Его применение запрещено во многих странах мира. Однако он остается популярным среди бодибилдеров. Дианабол способствует увеличению мышечной массы, уменьшению отложений жира и положительному азотистому балансу.