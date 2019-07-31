Лига чемпионов: все результаты второго квалификационного раунда

Лига чемпионов / УЕФА

Определилось еще пять счастливчиков, которые преодолели барьер второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Финский ХИК дома обыграл сербскую Црвену Звезду со счетом 2:1. В начале второго тайма хозяева вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Себастьяна Дальстрема. Спустя 10 минут счет стал равным – отличился хавбек гостей Душан Йованчич. Окончательный счет в добавленное время установил полузащитник финской команды Рику Риски. Таким образом, Црвена Звезда, обыгравшая ХИК в первом матче со счетом 2:0, вышла в третий квалификационный раунд.

Норвежский Русенборг в Тронхейме обыграл белорусский БАТЭ со счетом 2:0. Хозяевам удалось выйти вперед в середине второго тайма – на 73-й минуте пенальти реализовал нападающий Поль-Андре Хелланн. Под занавес матча преимущество норвежской команды удвоил форвард Александр Седерлунд. Русенборг пробился в третий квалификационный раунд, несмотря на поражение в первом матче.

Азербайджанский Карабах на своем поле разгромил ирландский Дандолк со счетом 3:0. Дубль в составе победителей оформил испанский хавбек Хайме Ромеро. Еще один гол в воротах ирландцев забил бразильский защитник Аилтон. Благодаря этой победе Карабах вышел в следующий раунд квалификации.

Датский Копенгаген не испытал трудностей с уэльским ТНС. Датчане победили с минимальным счетом и оформили выход в следующий раунд Лиги чемпионов. ТНС попробует пробиться в групповой раунд Лиги Европы.

Шведский АИК имел все шансы выбить словенский Марибор. После комфортной, но довольно скользской домашней победы со счетом 2:1, Марибор приехал в Швецию выстоять и выйти в третий раунд. План словенцев провалился по полной - 2:1 в основное время в пользу хозяев, а это означало, что будут овертаймы. В них команды обменялись голами, что помогло гостям выйти в следующий раунд.

Напомним, что вчера барьер второго круга преодолело еще семь клубов.

Лига Чемпионов. Второй квалификационный раунд

Ответные матчи:

Русенборг (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь) - 2:0 (0:0)

Первый матч: 1:2

Голы: Хелланн, 73 (пенальти) (1:0); Седерлунд, 85 (2:0)

Копенгаген (Дания) - ТНС (Уэльс) - 1:0 (0:0)

Первый матч: 3:0

Гол: Зека, 52 (1:0)

Карабах (Азербайджан) - Дандолк (Ирландия) - 3:0 (1:0)

Первый матч: 1:1

Голы: Ромеро, 12 (1:0); Аилтон, 76 (2:0); Ромеро, 88 (3:0)

ХИК (Финляндия) - Црвена Звезда (Сербия) - 2:1 (0:0)

Первый матч: 0:2

Голы: Дальстрем, 47 (1:0); Йованчич, 56 (1:1); Риски Рику, 93 (2:1)

АИК (Швеция) - Марибор (Словения) - 3:2 (1:0)

Первый матч: 1:2

Голы: Карлссон, 5 (1:0); Котник, 48 (1:1); Ларссон, 61 (2:1); Эльюнусси, 93 (3:1); Крецу, 117 (3:2)