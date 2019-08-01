Лига чемпионов: известны все пары третьего квалификационного раунда

В престижном европейском турнире определились десять пар третьего раунда.
В третьем квалификационном раунде сыграют двадцать команд – двенадцать победителей второго раунда отбора и восемь команд, которые стартуют непосредственно с этой стадии.
Шесть дуэлей формируют Путь чемпионов, четыре дуэли – Путь представителей лиг. Напомним, что именно сейчас стартует киевское Динамо, которое сразится с бельгийским Брюгге.
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:
АПОЭЛ (Кипр) - Карабах (Азербайджан)
Црвена Звезда (Сербия) - Копенгаген (Дания)
Марибор (Словения) - Русенборг (Норвегия)
Динамо (Загреб, Хорватия) - Ференцварош (Венгрия)
ЧФР Клуж (Румыния) - Селтик (Шотландия)
Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)
Башакшехир (Турция) - Олимпиакос (Греция)
Краснодар (Россия) - Порту (Португалия)
ПАОК (Греция) - Аякс (Голландия)
Брюгге (Бельгия) - Динамо (Киев, Украина).
Первые матчи состоятся 6-7 августа, ответные – 13 августа.