Лига чемпионов: известны все пары третьего квалификационного раунда

Лига чемпионов / УЕФА

В третьем квалификационном раунде сыграют двадцать команд – двенадцать победителей второго раунда отбора и восемь команд, которые стартуют непосредственно с этой стадии.

Шесть дуэлей формируют Путь чемпионов, четыре дуэли – Путь представителей лиг. Напомним, что именно сейчас стартует киевское Динамо, которое сразится с бельгийским Брюгге.

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:

АПОЭЛ (Кипр) - Карабах (Азербайджан)

Црвена Звезда (Сербия) - Копенгаген (Дания)

Марибор (Словения) - Русенборг (Норвегия)

Динамо (Загреб, Хорватия) - Ференцварош (Венгрия)

ЧФР Клуж (Румыния) - Селтик (Шотландия)

Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)

Башакшехир (Турция) - Олимпиакос (Греция)

Краснодар (Россия) - Порту (Португалия)

ПАОК (Греция) - Аякс (Голландия)

Брюгге (Бельгия) - Динамо (Киев, Украина).

Первые матчи состоятся 6-7 августа, ответные – 13 августа.