Самый титулованный футболист мира вернулся в Бразилию

Дани Алвес вернулся в Бразилию / Xsport

Бразильский защитник Дани Алвес стал игроком Сан-Паулу. 36-летний футболист подписал с новой командой контракт на три с половиной года.

Последним клубом латераля был французский ПСЖ, который он покинул по окончании сезона.

Изначально бразилец планировал продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов, однако многие команды отказались от его кандидатуры из-за возраста

Отметим, что Дани Алвес уехал из Бразилии в далеком 2003 году, когда перебрался из Байи в Севилью. Позже выступал за Барселону, Ювентус и ПСЖ. Бразилец является обладателем 40 различных трофеев.

Напомним, что Дани Алвес в составе сборной Бразилии выиграл домашний Кубок Америки. В финальном матче Селесао в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе Маракана обыграли сборную Перу со счетом 3:1.