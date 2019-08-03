Польский боксер Давид Костецки покончил с собой

Давид Костецки / Fightnews.info

Бывший чемпион мира по версии WBC поляк Давид Костецки покончил с собой. 38-летний спортсмен совершил самоубийство в тюрьме в Варшаве.

"Он повесился на простыне, лежа на своей кровати. В связи с этим его сокамерники не смогли немедленно отреагировать. Сотрудники исправительного учреждения пытались реанимировать Костецки до прибытия медицинской службы, но бригада скорой помощи не смогла спасти осужденного", - цитирует пресс-службу пенитенциарной службы Polsat Sport.

Костецки впервые попал в тюрьму в 2011 году. Тогда он был приговорен к двум с половиной годам за сутенерство. В 2014 году он вышел на свободу, но вскоре снова был заключен под стражу. Второе уголовное дело было открыто за легализацию угнанных автомобилей, убыток польской казны оценивался в 10 миллионов злотых.

До окончания срока заключения спортсмену оставалось около двух лет.

Напомним, недавно экс-чемпиона мира по боксу Карлоса Бальдомира приговорили к 18 годам тюрьмы, за сексуальное насилие в отношении дочери. Расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер.