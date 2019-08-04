Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы

5 августа в Киеве стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду.
С 5 по 11 августа в киевском бассейне Лико будет проводиться чемпионат Европы по прыжкам в воду. Сборная Украины будет представлена в 11 из 12 дисциплин. Синхронные прыжки с вышки среди женщин – единственный вид, в котором Украина не будет представлена на Евро-2019.
Стоит отметить, что на чемпионате Европы кроме медалей также будут разыграны четыре олимпийские лицензии.
К слову, пропускавшая чемпионат мира-2019 София Лыскун, восстановилась после травмы и готовится выступить в трех дисциплинах. Напомним, 17-летняя Лыскун – двукратный призер Юношеских олимпийских игр-2018.
Состав сборной Украины на Евро-2019
Мужчины
Олег Колодий (1993) – 1м, 3м, 3м синхрон, команда
Станислав Олиферчик (1996) – 1м, 3м микст
Александр Горшковозов –3м, 3м синхрон
Олег Сербин (2001) – 10м, 10м синхрон
Алексей Середа (2005) - 10м, 10м синхрон, 10м микст, команда
Женщины
Анна Арнаутова (2004) - 1м
Елена Федорова (1986) - 1м, 3м
Виктория Кесарь (1993) - 3м, 3м синхрон, 3м микст, команда
Анна Письменская (1991) - 3м синхрон
София Лыскун (2002) – 10м, 10м микст, команда
Напомним, главный тренер сборной Украины Тамара Токмачева рассказала Главреду, как сборная готовится к чемпионату Европы.