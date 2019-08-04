Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы

Тамара Токмачева со сборной Украины / Фото из личного архива

С 5 по 11 августа в киевском бассейне Лико будет проводиться чемпионат Европы по прыжкам в воду. Сборная Украины будет представлена в 11 из 12 дисциплин. Синхронные прыжки с вышки среди женщин – единственный вид, в котором Украина не будет представлена на Евро-2019.

Стоит отметить, что на чемпионате Европы кроме медалей также будут разыграны четыре олимпийские лицензии.

К слову, пропускавшая чемпионат мира-2019 София Лыскун, восстановилась после травмы и готовится выступить в трех дисциплинах. Напомним, 17-летняя Лыскун – двукратный призер Юношеских олимпийских игр-2018.

Состав сборной Украины на Евро-2019

Мужчины

Олег Колодий (1993) – 1м, 3м, 3м синхрон, команда

Станислав Олиферчик (1996) – 1м, 3м микст

Александр Горшковозов –3м, 3м синхрон

Олег Сербин (2001) – 10м, 10м синхрон

Алексей Середа (2005) - 10м, 10м синхрон, 10м микст, команда

Женщины

Анна Арнаутова (2004) - 1м

Елена Федорова (1986) - 1м, 3м

Виктория Кесарь (1993) - 3м, 3м синхрон, 3м микст, команда

Анна Письменская (1991) - 3м синхрон

София Лыскун (2002) – 10м, 10м микст, команда

Напомним, главный тренер сборной Украины Тамара Токмачева рассказала Главреду, как сборная готовится к чемпионату Европы.