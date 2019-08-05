Брюгге подписал победителя Лиги чемпионов

Симон Миньоле вернулся в Бельгию / ФК Брюгге

30-летний голкипер Симон Миньоле перешел из английского Ливерпуля в бельгийский Брюгге. Соглашение рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила шесть миллионов фунтов.

В Ливерпуле бельгиец играл с 2013 года. Провел 155 матчей за мерсисайдцев и пропустил 189 голов. В прошлом сезоне Симон не сыграл ни минуты в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, полностью уступив место в старте Алиссону. Бельгиец принял участие лишь в двух матчах Кубка Англии и Кубка лиги, в которых пропустил 4 мяча.

Таким образом, Брюгге должен успеть заявить Миньоле на Лигу чемпионов, и бельгиец сможет помочь команде в игре против киевского Динамо.

Первый матч против Брюгге состоится в Бельгии 6 августа, во вторник в 21:00. Ответная встреча будет сыграна в Киеве 13 августа в 20:30.