В Крыму утонули две известные российские спортсменки

море / Фото: Reuters

В Севастополе утонули две спортсменки из Москвы (1986 года рождения) и Мурманска (1992 года рождения) - действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка.

Это произошло в минувшие выходные на территории яхт-клуба Юг в бухте Омега. Несмотря на предупреждение о шторме, одна из девушек отправилась купаться и прыгнула в море с пирса. Видимо, с ней что-то произошло. Возможно, она ударилась во время прыжка. Так или иначе, но ей на помощь бросилась подруга и тоже утонула.

Как стало известно, одной из них была вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева. В Севастополь она приехала на сборы, рассказала 360 коллега погибшей Елена.

На полуострове девушки готовились к чемпионату мира. Сейчас в Крым выехал отец Элины Гисмеевой, уточнила Елена.

Спасатели до сих пор не подняли тела утонувших - ждут улучшения погодных условий.

Напомним, недавно утонула гандболистка сборной России Екатерина Королева. 20-летняя спортсменка утонула в водоеме после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Польше.