Стали известны имена утонувших во время шторма спортсменок

Фатима Жагупова и Элина Гисмеева утонули в Черном море / ru.krymr.com

Утонувшими в Севастополе кикбоксершами оказались мастера международного класса Элина Гисмеева и Фатима Жагупова, сообщают Известия.

Девушки находились в Крыму на сборах. Они должны были вернуться оттуда 4 августа, поэтому решили искупаться в море перед уездом.

"Элина живет возле моря в Мурманске, она первая пошла купаться. Фатима, говорят, полезла помогать ей, и ее тоже накрыло", - цитируют президента Федерации кикбоксинга России Владимира Украинцева Известия.

Жагупова - действующая чемпионка мира. Гисмеева является вице-чемпионкой мира.

Напомним, инцидент произошел на территории яхт-клуба Юг в бухте Омега. Несмотря на предупреждение о шторме, одна из девушек отправилась купаться и прыгнула в море с пирса. Видимо, с ней что-то произошло. Моментально на помощь бросилась подруга и тоже утонула.