"На старом багаже киевлянам будет трудно" - экс-футболист Динамо Олег Саленко

6 августа 2019, 08:55

Сегодня киевское Динамо сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Олег Саленко
Олег Саленко / ФК Динамо

Вице-чемпион Украины в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет на выезде против вице-чемпиона Бельгии Брюгге. 

Бывший нападающий киевского Динамо Олег Саленко оценил шансы клуба в противостоянии с Брюгге.

"Радует, что команда Хацкевича подходит к непростому противостоянию в хорошем расположении духа. Все три официальных поединка (два в чемпионате Украины, один в Суперкубке) киевляне выиграли. Но это не говорит о том, что матчи с Брюгге будут легкими. Скорее, наоборот - они будут очень тяжелыми. Это будет - своеобразная война тактик, битва на поле с первой и до последней минуты. Душой и сердцем, я болею за Динамо, но считаю, что шансы Брюгге выглядят более предпочтительными", - сказал Главреду Олег Саленко.

Также он прокомментировал подписание нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

"Как по мне, то это очень странный трансфер. Я считаю, что нападающий должен быть забивным, а когда он за карьеру забил 30 голов, при этом сыграв более 100 матчей, то это выглядит весьма сомнительно. Сейчас киевляне на него делают ставку, и рассчитывают, что он станет лидером и главным голеодором. Посмотрим, но я не уверен, что он заиграет. К сожалению, Динамо серьезно не усилилось в межсезонье. Они рассчитывают выехать на старом багаже, но такого не бывает. Взять, тот же Шахтер, там на каждую игровую позицию по три игрока, и горнякам легко проводить ротации состава. В Динамо же если кто-то вылетает из-за травмы, то начинаются проблемы. В любом случае, я искренне желаю, победы Динамо и надеюсь, что киевляне продолжат идти победной тропой", - резюмировал он

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Брюгге Динамо Киев новости футбола новости спорта Олег Саленко
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