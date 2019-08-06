Руни возглавил английский клуб

Легендарный английский форвард стал играющим тренером Дерби Каунти.
Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни назначен играющим тренером выступающего в Чемпионшипе Дерби Каунти. Контракт с 33-летним форвардом подписан на один год.
К работе с Дерби Каунти легендарный футболист приступит с января 2020 года.
Ранее Руни выступал за английские Эвертон и Манчестер Юнайтед, а также за американский Ди-Си Юнайтед. За игровую карьеру Руни сыграл 530 матчей на клубном уровне и забил 230 голов. За сборную Англии форвард сыграл 120 матчей и забил 53 гола.
Напомним, предыдущий тренер Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард летом возглавил лондонский Челси.