Официально: Фрэнк Лэмпард возглавил Челси

Фрэнк Лэмпард стал новым рулевым аристократов / ФК Челси

Челси объявил о подписании контракта с Фрэнком Лэмпардом, который пришел в лондонский клуб на смену Маурицио Сарри. 41-летний специалист подписал трехлетний контракт. Финансовые условия сделки не разглашаются.

"Все знают, как я люблю Челси. Для меня честь возглавить этот клуб и сделаю все, чтобы привести его к титулам. Сейчас я сфокусирован на работе и на том, чтобы подготовить команду к новому сезону", - цитирует Лэмпарда официальный сайт аристократов.

Большую часть игровой карьеры Лэмпард провел в Челси. Он выступал за команду с 2001-го по 2014 год и выиграл с ней чемпионат АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2016 году он завершил карьеру, а в 2018-м возглавил клуб Чемпионшипа Дерби Каунти. В прошлом сезоне Дерби Каунти под руководством Лэмпарда заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и приняли участие матчах плей-офф за выход в АПЛ, но уступили в финале Астон Вилле.

На посту наставника Челси Лэмпард сменил итальянского специалиста Маурицио Сарри, который возглавил туринский Ювентус. Под руководством Сарри аристократы в прошлом сезоне выиграли Лигу Европы, победив в финале лондонский Арсенал. В чемпионате Англии команда заняла третье место.

Напомним, что недавно в Челси вернулся еще один легендарный футболист - Петер Чех.