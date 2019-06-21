Петр Чех получил должность в Челси

Легендарный вратарь вернулся в лондонский клуб.
Лондонский Челси официально подтвердил назначение Петра Чеха на должность технического советника клуба.
37-летний вратарь по итогам минувшего сезона покинул Арсенал и принял решение о завершении карьеры.
"Я очень рад тому, что снова получил возможность присоединиться к Челси. Хочу помочь создать среду максимально высокого уровня, чтобы продолжить успех клуба за последние 15 лет. С нетерпением жду нового вызова и надеюсь, что смогу использовать все мои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь еще большего успеха в будущем", - сказал Чех официальному сайту Челси.
Легендарный вратарь выступал за аристократов с 2004 по 2015 год. Чех четыре раза становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок страны, трижды – Кубок английской лиги. В 2012 году чешский голкипер помог команде выиграть Лигу чемпионов, а в 2013-м - Лигу Европы.
Напомним, что победителем ЛЕ-2018/2019 стал Челси, который в финальном матче одолел Арсенал, ворота которого защищал чешский вратарь.