Лига чемпионов: результаты матчей квалификационного раунда

Лига чемпионов / УЕФА

Во вторник, 6 августа, были сыграны первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Киевское Динамо в Бельгии уступило местному Брюгге со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Ханс Ванакен на 37-й минуте. На протяжении всего матча соперник владел инициативой, и сумел удержать победный счет до финального свистка.

Команда бывшего наставника киевлян Сергея Реброва венгерский Ференцварош на выезде сыграл вничью с загребским Динамо - 1:1. В составе гостей полный матч сыграли украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин. Еще один наш соотечественник Даниил Игнатенко появился на поле в самом конце игры.

Азербайджанский Карабах проявил характер и заслуженно обыграл на выезде кипрский АПОЭЛ со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Махир Емрели и Магайе Гейе.

Еще в двух поединках был зафиксирован ничейный результат - греческий ПАОК разошелся миром с голландским Аясом (2:2), а датский Копенгаген на выезде вырвал ничью в матче с сербской Црвеной Звездой (1:1).

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд:

АПОЭЛ (Кипр) - Карабах (Азербайджан) - 1:2 (0:0)

Голы: Меркис, 90+5 - Эмрели, 54; Гейе, 69.

ПАОК (Греция) - Аякс (Голландия) - 2:2 (1:2)

Голы: Акпом, 32; Матос, 39 - Зиеш, 10; Хунтелар, 57.

Динамо (Загреб, Хорватия) - Ференцварош (Венгрия) - 1:1 (1:0)

Голы: Ольмо, 7 - Шигер, 60.

Брюгге (Бельгия) - Динамо (Украина) - 1:0 (1:0)

Гол: Ванакен, 37 (с пенальти).

Црвена Звезда (Сербия) - Копенгаген (Дания) - 1:1 (1:0)

Голы: Павков, 44 - Винд, 84 (с пенальти).