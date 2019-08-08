Лига чемпионов: результаты всех матчей квалификационного раунда

Лига чемпионов / УЕФА

В среду, 7 августа, были сыграны еще пять матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Неудачно сложился для Краснодара домашний поединок с Порту. Подопечные Сергея Матвеева не смогли ни сами отличиться, ни оставить свои ворота на замке - на предпоследней минуте основного времени гостевой гол провел Сержиу Оливейра. 0:1 - шансы Краснодара в дуэли с Порту весьма призрачны.

С аналогичным счетом турецкий Башакшехир дома уступил греческому Олимпиакосу. Второй тайм матч провально складывался для турецкой команды - сперва пропущенный гол, затем удаление. И все же у хозяев был шанс свести все вничью, но в добавленное время Вишча не реализовал пенальти. 0:1 - Олимпиакосу осталось только выстоять в домашнем матче.

Шотландский Селтик без украинского нападающего Марьяна Шведа свел вничью гостевой матч с румынским Клужем - 1:1. Швед остался в запасе и на поле не выходил. В этой паре больше вопросов, чем ответов. Судьба победителя противостояния решится через неделю в Шотландии.

Киевскому Динамо в ответном поединке против бельгийского Брюгге предстоит совершить немалую работу, чтобы пробиться в следующий раунд. И если для них все завершится благополучно, то в им возможно придется сыграть не с швейцарским Базелем, как полагали ранее, а с австрийским ЛАСК. Австрийцы уверенно победили Базель, забив два гола на чужом поле.

Норвежский Русенборг уверенно сыграл в первом матче против словенского Марибора. Норвежцы в гостях отгрузили сопернику три мяча, а пропустили только один. Матч в Норвегии для хозяев превращается в обычную формальность. Не верится что Русенборг влетит перед родными трибунами с разгромным счетом.

Напомним, 6 августа были сыграны пять матчей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд:

Краснодар (Россия) - Порту (Португалия) - 0:1 (0:0)

Гол: Оливейра, 89 (0:1)

Башакшехир (Турция) - Олимпиакос (Греция) - 0:1 (0:0)

Гол: Масурас, 53 (0:1)

На 92-й минуте Вишча (Башакшехир) не реализовал пенальти.

Клуж (Румыния) - Селтик (Шотландия) - 1:1 (1:1)

Голы: Рондон М., 28 (1:0); Форрест, 37 (1:1)

Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) - 1:2 (0:0)

Голы: Траунер, 50 (0:1); Клаусс, 82 (0:2); Дзуффи, 87 (1:2)

Марибор (Словения) - Русенборг (Норвегия) - 1:3 (0:0)

Голы: Седерлунд, 50 (0:1); Седерлунд, 64 (0:2); Таварес, 71 (1:2); Йенсен Майк, 71 (1:3).