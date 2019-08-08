У Николая Валуева случилась трагедия

Николай Валуев с Валерием Дербиным / Комсомольская Правда

В Санкт-Петербурге на 64-м году жизни умер заслуженный тренер России, тренер Николая Валуева - Валерий Дербин. У него остановилось сердце, когда он ехал на своем автомобиле.

"Мы знакомы с тех пор, как я только начинал заниматься боксом, с 90-х годов. Замечательный человек, настоящий друг, отец, семьянин. Он для меня был вторым отцом. Валерий Александрович помогал мне готовиться к боям, мы элементы борьбы изучали. К тренировкам он подключился, когда я уже был чемпионом. Но в первую очередь он мне друг.

Валерий Александрович - жесткий, но при этом очень добрый и отзывчивый человек. Замечательный педагог. Очень много ребят благодарны ему за то, что он подготовил их. Кому-то помог избавиться от вредных привычек. В последнее время он преподавал борьбу в школе Алексеева. Занимался с детьми и взрослыми. Смерть Дербина - настоящая потеря для всей боксерской семьи", - цитирует Николая Валуева Комсомольская правда.

Напомним, недавно Николай Валуев опроверг слухи о заболевании раком мозга. Валуев добавил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга, но она доброкачественная, а не онкологическая. Сейчас он ежемесячно проходит поддерживающую терапию.