Известного итальянского спортсмена сбил автомобиль

Доменико Поццовиво попал в страшное ДТП / velolive.com

Итальянский велогонщик Доменико Поццовиво, выступающий за команду Bahrain Merida, попал под машину, сообщает quicosenza.it.

ДТП случилось на юге Италии, где Поццовиво проводил тренировку на шоссе. Медики прибыли на место аварии в течение нескольких минут и оказали 36-летнему спортсмену первую помощь. Вскоре Поццовиво был госпитализирован с травмами различной степени. Велогонщик все время пребывал в сознании.

Первый профессиональный контракт итальянец подписал в 2005 году с командой Ceramica Panaria-Navigare, за которую выступал до 2012 года включительно. Семь лет назад Поццовиво стал победителем этапа многодневной гонки Джиро д'Италия. Также в 2012 году велогонщик выиграл многодневку Тур Альп.

Напомним, известный бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт погиб во время Тура Польши. 22-летний спортсмен из команды Lotto Soudal врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 км