Брюгге выбило Динамо из Лиги чемпионов

13 августа 2019, 22:49

Киевское Динамо снова не сумело преодолеть квалификационный барьер Лиги чемпионов.

Брюгге выбило Динамо из Лиги чемпионов
Брюгге выбило Динамо из Лиги чемпионов / ФК Динамо

Ответный матч  третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Брюгге был моментом истины для Динамо. Либо киевляне продолжают борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, либо вновь остаются без нее, и сезон можно считать провальным.

В последний раз Динамо выходило в группу через квалификацию в далеком 2012-м году. В последние годы команду преследуют одни неудачи: то поражение от швейцарского Янг Бойз, то от голландского Аякса. Необходимо было меня эту неприятную традицию, но не сложилось.

Хозяева поля активно начали матч, и уже на 5-й минуте забили гол. Вербич подключил на левом флангу Миколенко, который отпасовал на Буяльского, а тот технично отправил мяч в ворота. Динамо в первом тайме имели несколько моментов забить, но вместо этого пропустили. На 38 минуте после навеса с углового Дели головой нанес точный удар. Бойко не сумел выручить - 1:1. 

Во втором тайме события на поле развивались гораздо веселее. Начало второго тайма было снова за Динамо. На 50-й минуте матча Шепелев подарил киевлянам надежду, но развить успех Динамо не сумело. Основные события развернулись в концовке матча. Сначала на 88-й минуте Вормер сравнял счет, и практически перечеркнул надежды киевлян.

Но надо отдать должное Динамо - подопечные Александра Хацкевича бились до последнего и сумели через несколько минут снова забить. Гол организовал испанский легионер Фран Соль, который не выключился из эпизода и вынудили ошибиться Мехеле, который срезал мяч в свои ворота. Появился лучик надежды, но он погас через три минуты. Динамо провалилось в защите и вышедший на замену Опенда сравнял счет - 3:3.

Финальный свисток рефери зафиксировал радость бельгийцев, которые сделали еще один шаг в направлении группового этапа Лиги чемпионов, и горечь киевлян, которые снова остались без Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч:

Динамо (Украина) – Брюгге (Бельгия) – 3:3 (1:1)

Первый матч – 0:1

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Андриевский (Де Пена, 46), Шепелев (Соль, 83), Буяльский, Цыганков, Жерсон Родригес, Вербич (Беседин, 68)

Брюгге: Миньоле, Соболь, Дели, Мехеле, Мата, Ванакен, Ритс, Вормер, Бонавентуре (Диатта, 55), Окереке (Опенда.82), Тау

Голы: Буяльский (6), Дели (38), Шепелев (50), Вормер (88), Мехеле (93, в свои ворота)

Предупреждения: Тау (9), Миколенко (55), Кадар (57), Бурда (60), Окереке (79), Ванакен (86), Опенда (96).

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