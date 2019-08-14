Футболисты Брюгге отпраздновали проход Динамо непристойным танцем

ФК Брюгге / Официальный сайт

Киевское Динамо не сумело в третий раз подряд преодолеть квалификационный барьер Лиги чемпионов. Киевлян остановил бельгийский Брюгге, сумевший сыграть вничью 3:3.

После матча радости бельгийцев не было предела, а их лидеры Перси Тау и Дэвид Окереке устроили знойные танцы задействовав жестами мужское достоинство.

Соответствующее видео было опубликовано на сайте болельщиков Брюгге.

Напомним, что сегодня президент Динамо Игорь Суркис уволил весь тренерский штаб клуба во главе с Александром Хацкевичем. Кто станет новым тренером киевлян пока неизвестно.