Футболисты Брюгге отпраздновали проход Динамо непристойным танцем

Лидеры бельгийского клуба Перси Тау и Дэвид Окереке станцевали в честь победы над Динамо задействовав мужское достоинство.
Киевское Динамо не сумело в третий раз подряд преодолеть квалификационный барьер Лиги чемпионов. Киевлян остановил бельгийский Брюгге, сумевший сыграть вничью 3:3.
После матча радости бельгийцев не было предела, а их лидеры Перси Тау и Дэвид Окереке устроили знойные танцы задействовав жестами мужское достоинство.
Соответствующее видео было опубликовано на сайте болельщиков Брюгге.
??? #DynClupic.twitter.com/uEmeNtvyvH— FC Bruges Army (@Fc_Bruges_Army) 13 августа 2019 г.
Напомним, что сегодня президент Динамо Игорь Суркис уволил весь тренерский штаб клуба во главе с Александром Хацкевичем. Кто станет новым тренером киевлян пока неизвестно.