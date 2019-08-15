Экс-тренер сборной Уэльса сел в тюрьму за домогательства

15 августа 2019, 02:11

Фил Баннинг проведет семь с половиной лет в тюрьме.

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Фил Баннинг сел в тюрьму за педофелию / УНИАН

Бывший тренер сборной Уэльса по легкой атлетике Фил Баннинг осужден на семь с половиной лет тюремного заключения за домогательства к несовершеннолетним девочкам, сообщает WalesOnline.

68-летний Баннинг признал себя виновным в том, что склонял к близости трех 16-летних девушек и одну 11-летнюю в конце 70-х — начале 80-х годов. В ходе разбирательства стало известно, что Баннинг проводил вечеринки для спортсменов в своем доме, где время от времени уводил девушек в темную комнату, чтобы приставать к ним с ласками и поцелуями в то время, как его жена находилась в соседней комнате.

Баннинг возглавлял сборную Уэльса по легкой атлетике на трех подряд Играх Содружества - в 1998, 2002 и 2006 годах. 

Напомним, недавно экс-чемпиона мира по боксу Карлоса Бальдомира приговорили к 18 годам тюрьмы, за сексуальное насилие в отношении дочери. Расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер. 

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легкая атлетика новости спорта сборная Уэльса Фил Баннинг
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