Заря - ЦСКА: видео трансляция матча Лиги Европы, подробности

15 августа 2019, 12:42

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы Заря - ЦСКА начнется начнется 15 августа в 20.00.

Заря сразится с ЦСКА в третьем раунде Лиги Европы
Заря сразится с ЦСКА в третьем раунде Лиги Европы

В четверг, 15 августа, луганская Заря дома сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против болгарского ЦСКА. 

В первом матче, в столице Болгарии луганчане добились приемлемого результата - 1:1. Заре остается закрепить успех и оформить путевку в следующий раунд на домашнем стадионе в Запорожье.

Напомним, победитель пары матчей выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с сильнейшей командой из пары Люцерн (Швейцария) – Эспаньол (Испания). В первом матче Эспаньол в гостях победил со счетом 3:1, и практически оформил выход в следующий раунд.

12.30 - Капитан ЦСКА Николай Будуров отстранен главным тренером Любко Петровичем от тренировок с командой и не попал в заявку на матч. Вице-капитан Рубен Пинту тоже наказан за споры с Петровичем. Оба игрока считаются ключевыми для ЦСКА, но неизвестно, когда теперь они смогут выйти на поле в матчах за первую команду. 

11.00 - Гости провели разминку на стадионе. В стане ЦСКА царит нормальная атмосфера, никакой паники накануне матча с Зарей нет.

Заря - ЦСКА: где смотреть матч

Болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале УНИАН 15 августа в 20.00. 

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

Читайте такжеЛига Европы. Заря - ЦСКА: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеровЧто говорят тренера 

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своими ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против софийского ЦСКА.

"Мы рады результату в Болгарии. Но счет ни о чем не говорит. Соперник приехал очень мотивированным. Они понимают, что без забитого гола дальше не пройдут. Они чуть-чуть перестраиваются. Против лидера сейчас играли другой схемой. Все зависит и от нас, от нашего настроя. Нужно серьезно подойти к делу, и чтобы удача была на нашей стороне. Когда есть сплоченный коллектив, трибуны, которые поддерживают, тогда и ветер в спину. Хочется пройти дальше", - сказал журналистам наставник Зари.

Наставник софийского ЦСКА Любко Петрович лестно отозвался о Заре.

"У Зари есть небольшое преимущество, так как они забили гол на выезде и сейчас играют дома. Если бы я знал итоговый результат, то сыграл бы в букмекерской конторе (улыбается). Обе команды будут играть на победу и хотят пройти дальше. Заря очень молодая команда, которая быстро бежит. Мне очень понравился футбол Зари. Я получаю удовольствие от игры соперника. Виктор Скрипник играл в Бундеслиге, был тренером Вердера. Это очень талантливый коуч у которого большое тренерское будущее", - сказал журналистам Любко Петрович.

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