Скончался известный итальянский спортсмен

18 августа 2019, 09:42

Ушел из жизни трехкратный победитель Джиро д'Италия Феличе Джимонди.

Феличе Джимонди
Феличе Джимонди / AFP

В возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный итальянский велогонщик, трехкратный победитель веломногодневки Джиро д'Италия Феличе Джимонди.

У известного велогонщика случился сердечный приступ, когда он купался у побережья Сицилии. 

Джимонди стал вторым велогонщиком после француза Жака Анкетиля, кто смог выиграть все три многодневные гонки Гранд тура - Тур де Франс (1965), Джиро д'Италия (1967) и Вуэльта Испании (1968). На чемпионате мира по шоссейным велогонкам 1973 года Джимонди завоевал золотую медаль в групповой гонке. 

Напомним, недавно бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт погиб во время Тура Польши. 22-летний спортсмен из команды Lotto Soudal врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 км

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велоспорт новости спорта Джиро д'Италия Феличе Джимонди
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