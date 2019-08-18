Скончался известный итальянский спортсмен

Феличе Джимонди / AFP

В возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный итальянский велогонщик, трехкратный победитель веломногодневки Джиро д'Италия Феличе Джимонди.

У известного велогонщика случился сердечный приступ, когда он купался у побережья Сицилии.

Джимонди стал вторым велогонщиком после француза Жака Анкетиля, кто смог выиграть все три многодневные гонки Гранд тура - Тур де Франс (1965), Джиро д'Италия (1967) и Вуэльта Испании (1968). На чемпионате мира по шоссейным велогонкам 1973 года Джимонди завоевал золотую медаль в групповой гонке.

Напомним, недавно бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт погиб во время Тура Польши. 22-летний спортсмен из команды Lotto Soudal врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 км